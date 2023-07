Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senador chiapaneco Eduardo Ramírez negó ser el propietario del penthouse de Polanco que habita desde hace cuatro años.

«Yo le rento a una empresa y desconozco quiénes son los dueños», aseguró.

Grupo REFORMA consultó al legislador morenista sobre la propiedad del inmueble y la empresa Atlanticonstrucciones a la que, según documentos del Registro Público de la Propiedad, pertenece el inmueble, así como sobre el representante legal, Julio Hernández Domínguez, quien pactó la compra del penthouse.

Ramírez dijo no conocer ni a la empresa ni al representante legal.

El legislador sostuvo que antes de la pandemia había ocupado ese departamento (2019-2020) y después se fue a Chiapas. Según su dicho, regresó al inmueble en el 2022.

El Senador no quiso revelar a cuánto asciende la renta del penthouse en Polanco, pues dijo que se trata de información privada que no podía dar a conocer.