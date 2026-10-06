CDMX.- Integrantes de Timbiriche se deslindaron de la serie inspirada en la agrupación y aclararon que no participaron en su creación, tampoco fueron consultados sobre las historias que serán presentadas en pantalla ni habían recibido una invitación para conocer previamente el contenido de la producción.

Mediante un comunicado conjunto, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha explicaron que tienen conocimiento de que el proyecto será presentado como una historia ficcionada, por lo que podría combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron.

Los cantantes señalaron que esta situación resulta relevante debido a que detrás de los personajes que aparecerán en la serie existen personas reales, así como familiares y otras personas que formaron parte de diferentes momentos de sus vidas, incluso fuera del ámbito profesional.

También enfatizaron que ninguno de ellos autorizó el uso de su imagen, voz o identidad para la producción. Aunque reconocieron que existe libertad creativa para desarrollar proyectos de ficción, consideraron que hay una diferencia entre tomar como inspiración determinada época y construir historias alrededor de personas reconocibles que continúan con vida, sin haberlas escuchado o involucrado previamente.

Los integrantes del grupo fueron enfáticos al señalar que la producción no debe considerarse como la historia oficial de Timbiriche.

Finalmente, dejaron abierta la posibilidad de que en algún momento sean ellos mismos quienes decidan contar la trayectoria de la agrupación desde su propia perspectiva y con las voces de quienes protagonizaron su historia.