De acuerdo al ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz queda poco tiempo para que termine el año y dentro de las actividades masivas que todavía se vienen en Aguascalientes, dijo que existe la intención de hacer un maratón con más de 2 mil personas, lo cual dijo que no es una buena idea, pero además en diciembre se vienen también las festividades de la Virgen de Guadalupe donde también se acumula muchísima gente en torno al templo, por lo cual, insistió que mientras la situación en cuestión de contagios por COVID-19 no se detengan, es preferible desistir de hacer eventos que implique una conglomeración importante de personas. “De cierta manera lo vivimos con la festividad del quincenario en honor a la Virgen de la Asunción que no se pudo llevar a cabo de la misma manera, aquí también tendrá que haber adecuaciones”.