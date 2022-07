Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) destapó un grave problema.

No solo se tiene que reparar ese hoyo sino que la obra será una rehabilitación mayor de la pista 05L/23R del AICM y concluirá hasta diciembre.

La dirección del AICM informó que se realizarán cortes y reposición de carpeta asfáltica, colocación de malla Geotextil y capa de concreto asfáltico.

Además, se realizará la ampliación y acondicionamiento de sus márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras.

Se estima que las obras tendrán un costo de 700 millones de pesos.

El domingo pasado en el aeropuerto cerró una de sus dos pistas por la aparición de un bache y la madrugada del lunes concluyó la reparación.

Después el martes pasado se anunciaron trabajos de revisión y mantenimiento durante este semana.

Pero ayer se informó que se realizarán obras mayores en las pistas.

Entre 2020 y 2021 el Gobierno federal gastó unos 315 millones de pesos en trabajos para evitar baches o el desprendimiento de material que pudiera ser absorbido por los motores de las aeronaves.

Sin embargo, aún con esa inversión un bache apareció apenas el domingo pasado en la pista 05R-23L lo que ocasionó la afectación de 30 vuelos, tres de ellos cancelados y el resto demorados.

Expertos que fueron parte de la operación del AICM expusieron que los gastos en esas pistas cada año son consistentes, no obstante, aún existen prácticas de corrupción desde la licitación hasta la ejecución de la obra.

«Existe un programa anual de mantenimiento de las pistas y qué pasa ¿Por qué salen a relucir los baches en las pistas y las demoras en la propia estructura?. El AICM está bien si se le suministran los recursos como se debe de hacer».

Otro experto en instalaciones aeroportuarias alertó que el AICM padece desde años anteriores de corrupción con empresas que continúan con esa práctica.

«Los mantenimientos oscilan en los 98 millones, sin IVA, precio real, pero las facturas hablan de gastos modificatorios, las pistas requieren de buenos planes anuales, sin transas en las licitaciones, esas transas siguen pasando, porque los materiales son de mala calidad y no cumplen con la norma, urgen auditorías», indicó el especialista en programación aeroportuaria.

Para el AICM las reparaciones de las pistas son de gran alcance.

«Contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos eléctricos y equipos de iluminación de borde, ejes y umbrales de pista; y los circuitos eléctricos normal y emergente, que en conjunto conforman los sistemas de iluminación y ayudas visuales, que tenían más de 20 años de uso», subrayó el AICM.