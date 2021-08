Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tuvo ayer un lapsus lingüístico y confundió Afganistán con Apatzingán, Michoacán, durante un encuentro que la bancada morenista tuvo con el Canciller Marcelo Ebrard.

Al dar las palabras de bienvenida, Monreal planteó algunos de los temas que son de interés de los legisladores, entre ellos, conocer la opinión del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre lo ocurrido en Afganistán, en donde los talibanes regresaron al poder tras la salida de las tropas estadounidenses.

“Queremos conversar con él sobre lo que está sucediendo en Apatzingán. perdón, no en Apatzingán, en Afganistán.”, dijo Monreal, lo que provocó la risa del Canciller -quien estaba sentado a su derecha- y de los senadores presentes en la reunión.

Apatzingán es un municipio que pertenece a la llamada Tierra Caliente de Michoacán, con fuerte presencia de grupos de crimen organizado y cuya carretera con Aguililla ha estado bloqueada los últimos meses por la disputa que bandas de narcotraficante tienen por el control de la zona.

El municipio, bastión de Los Caballeros Templarios en los tiempos de Nazario Moreno, alias “El Chayo”, y Servando Gómez, alias “La Tuta”, es ahora defendido por Los Viagras, aquellos que se convirtieron en autodefensas para doblar a los templarios.

Pobladores han alertado sobre constantes narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos criminales en Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán, municipios de Tierra Caliente, en Michoacán.

En la sesión con Ebrard, realizada en la antigua casona de Xicoténcatl, el senador Monreal sonrió al darse cuenta del error, se disculpó diciendo que nunca lee sus discursos y explicó que el interés de los legisladores es por lo que pasa ante la crisis de seguridad en el país de Oriente Próximo.

“Se parece, pero como nunca leo quizá deba de leer, es Afganistán. Porque Michoacán es muy bonito, pero eso no lo puede platicar el senador Cristóbal Arias o la Senadora Blanquita (Estela Patiño), pero nos interesa conocer su punto de vista sobre Afganistán y sobre Venezuela”, retomó Monreal.

El Canciller dijo que, en el caso de Afganistán, el País ha sido consistente con su política en pro del asilo y por ello se ayudó a salir de esa nación a las integrantes del equipo femenil de robótica y a un grupo de corresponsales extranjeros.

En el caso de las primeras, anunció, sus familias ya están en camino hacia México, en donde también obtendrán refugio.

“Es para hacer un libro, porque sacarlas de allá fue muy complejo, muy complicado. Volaron horas y horas, fue un problema increíble”, indicó el Secretario de Relaciones Exteriores.

“Los equipos de México en las embajadas, especialmente en Qatar y en Alemania, resolvieron un problema muy serio, porque no hay documentos, entonces ya se imaginarán”.