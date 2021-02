Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador planteó no descartar al machete como instrumento para quitar hierbas de cultivos como alternativa a los herbicidas y dijo que “ya chole” con el maiz transgénico.

“Y no descartar algo, porque este agroquímico se utiliza para matar hierbas: es un herbicida. No descartar el machete y la tarpala y dar trabajo a la gente, o sea, hacerlo manual”, dijo el Mandatario sobre el uso de glifosato en el campo.

“Hay que analizar todas las opciones, todas las posibilidades, es más, si se elabora un programa de sustitución de ese herbicida dañino y le dan trabajo a la gente, nosotros ayudamos”, agregó.

El Presidente dijo que ello implicaría más empleo para jornaleros agrícolas y rechazó el cultivo de maíz transgénico.

“Lo mismo con el maíz transgénico. No vaya a malinterpretarse, yo no me refiero a las compañeras, que la respeto mucho a las mujeres, no, pero en el maíz transgénico si digo, ya chole”.

“Para que se entienda bien, porque luego me sacan de contexto porque quieren enfrentarnos con el movimiento feminista, y también son los conservadores que se vuelven feministas cuando les conviene”.

López Obrador dijo que ya no deben usar agroquímicos que dañan a la salud.

“Ya no se puede estar utilizando agroquímicos que dañan la salud, que nos dañan a todos”, señaló.