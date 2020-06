Los próximos seis meses del año 2020 serán de sobrevivencia para las empresas en Aguascalientes, así como para encontrar el punto de equilibrio para cumplir con sus compromisos y gastos sin descartar despidos de personal, así lo estableció la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Elvia Alicia Jaime García.

Destacó que al cierre del mes de junio, las socias de MEMAC siguen un poco lentas, toda vez que la economía no acaba de despuntar, a pesar de que una gran mayoría ya está trabajando bajo la ‘nueva normalidad’, salvo algunas que se dedican a sectores como la organización de eventos y salones de fiestas, así como de eventos masivos.

Afirmó que durante el mes de junio sus ventas se han visto mermadas considerablemente, las cuales rondan apenas en un 40%, por lo que de continuar esta situación, no descartan realizar ajustes en su plantilla de personal. “El panorama no es halagador y cuando no tienes ingresos, la opción es revisar cuáles son tus gastos, ajustar los gastos y presupuestos y si eso incluye también despedir el personal y pues creo que eso se tendrá que hacer”.