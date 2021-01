Sara Ochoa Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Aunque no acepta haberse registrado como precandidata con algún partido político, la youtuber Juncal Solano no descarta involucrarse en la política y acepta llevar meses recorriendo las colonias de Zapopan.

Conocida por conducir el blog “El Charro Político” en Youtube y haber cobrado relevancia con sus participaciones en las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la pasante de abogada por la UdeG, de 23 años, asegura ser simpatizante de la 4T.

¿Cuáles son sus aspiraciones políticas en este momento? Se ha dicho que irá por la Alcaldía de Zapopan o una diputación por el mismo municipio

Tengo muy claro cuál es mi objetivo en este momento. Conforme pasa el tiempo yo me doy cuenta del alcance que puedes lograr con las plataformas y sigo trabajando en mi medio y redes.

Ya llevamos meses saliendo a las colonias de Zapopan, pero con un objetivo, y es que al ver la situación de decadencia en mi municipio y Estado, yo le quiero regresar a la gente algo de lo que me ha dado.

Voy a estar muy atenta en los perfiles que se piensen postular porque me queda claro que yo no quiero que Zapopan se convierta en un Tlajomulco, ni que mi Estado se pierda en temas de inseguridad.

¿Eso quiere decir que va por una candidatura?

No, yo no he dicho eso, pero lo que digo es que ahorita mi objetivo es seguir apoyando a la gente desde mi plataforma, y si no hubiesen buenos candidatos, ten la seguridad de que lo vamos a señalar para cuestionar, porque no estamos pidiendo migajas.

Zapopan pareciera que se está rifando, ¿Qué crees que le llama la atención a los precandidatos?

Zapopan es el segundo municipio más rico de la República, después de San Pedro (Nuevo León), y creo que ahí debe de estar uno de los focos, pero creo que es una de las cosas por las que resulta tan atractivo a personajes que no están, luego aparecen y desaparecen otra vez.

Curiosamente, a pesar de que es de los municipios más ricos, también es uno de los de mayor desigualdad y es un problema de años atrás y no veo que hagan absolutamente nada ni que cambie esta situación y no nos vamos a quedar callados.

No se trata de que el Gobierno estatal se la pase de pleito con el federal, si no trabajar en equipo.

Mucha gente la considera simpatizante de la 4T ¿Su filia con el Presidente López Orador comenzó antes de El Charro Político?

Yo ya seguía a López Obrador desde antes, en mi casa se escuchaba mucho su nombre y yo me preguntaba quién era. Empiezo a investigar, porque yo jamás he apoyado algo que no conozco, empiezo a ver la historia de Lopez Obrador y me interesa mucho.

Cuando fue el sexenio de Felipe Calderón recibí una noticia terrible, porque a un hermano mío lo desaparecieron, que justo era cuando estaba todo el tema de la inseguridad y la guerra con el narcotráfico, entonces son sentimientos que te van marcando y es cuando dices yo no quiero esto, y son aspectos de mí que casi no comparto, pero que reflejan lo que soy o el por qué lucho a través de las redes sociales, y estoy convencida de que se está logrando democratizar los medios de comunicación y así tiene que continuar.

En todos los videos he hecho público que he seguido la trayectoria de López Obrador y que me gusta lo que él ha representando y cómo ha impactado en la sociedad, y he tenido oportunidad de acudir a las mañaneras, y así como lo he dicho, hay temas que se aplauden, pero hay otros que se van a cuestionar, como el tema del General Cienfuegos, ahí si dije ‘Señor Presidente, cuál es la explicación que se le va a dar al tema’.

Se dice que el Presidente financia su presencia en las mañaneras…

Eso es totalmente falso y es entendible porque estoy segura que los que dicen eso son estos medios tradicionales, me gustaría que se dieran la oportunidad de formarse un día. Es levantarte a las 4:30 de la mañana para formarte a las 5 de la mañana, y que te den entrada a las 7 en Palacio Nacional.

Ahí hay evidencias de cómo llegamos temprano para que nos toque esta posibilidad, y que bueno, se entiende que si antes se manejaba así, piensen que todos somos de esa escuela y no, nosotros somos diferentes porque eso que mencionan es chayote, y en mi medio o en mi canal digital eso no es aceptable.

¿Se considera comunicadora, periodista, youtuber o una abogada que utiliza las redes?

Me siento orgullosa de decir que he comenzado a crecer a través de la plataforma de YouTube, y algunos me preguntan si no me ofende que me digan youtuber, pero no me ofende, porque por esa plataforma crecí y considero que comunico. No me gusta llamarme periodista porque no me gusta restarle puntos a la profesión, porque muy bien ganado se lo tienen las personas que son periodistas por la carrera, pero sí soy comunicadora y transmito, con su toque divertido de youtuber.

¿Cómo ve el desempeño del Gobierno Federal a 2 años de Administración?

Considero que un cambio o una transformación no se lleva a cabo ni en 2 años, ni en 3 ni mucho menos en 6. Creo firmemente que un verdadero cambio no solamente es un presidente, si no que implica una apuesta de todos los ciudadanos o la mayoría de ellos que tengan esa intención u objetivo.

Creo que sí se está haciendo una lucha y tratando de cambiar ese sistema, que o solamente es del PRI o del PAN, si no que ya es un sistema de tiempo atrás, donde personajes políticos no hicieron lo que les tocaba en su debido momento y que hoy lo estamos viviendo.

Fue muy comentado su cuestionamiento hacia el Gobernador Enrique Alfaro, ¿Tuvo algún problema después? ¿Recibió represalias?

Cuando se da a conocer que Lopez Obrador iba a comenzar sus giras y que iba a estar aquí en Jalisco, y estaba el tema de la pandemia, el endeudamiento y otros temas que no me pienso quedar callada.

Ahí fue cuando dije: voy a acudir y preguntar y vamos aprovechando que va a estar aquí en Jalisco. Entramos a la mañanera, se le cuestiona a Alfaro cosas que ahí están y son públicas, aunque el Gobernador quisiera intentar darle vueltas al asunto, pero esa es su responsabilidad.

Después Enrique Alfaro comenzó a mandar mensajes en redes sociales demeritando el trabajo de los youtubers, porque hay algunos que utilizan esa palabra de manera despectiva.

No dije nada que no hubiera sido público, al momento de su campaña decía que era fiel a no hacer campañas costosas, y de qué sirve haber manejado esa imagen cuando ahorita estamos viendo otra situación distinta, como la deuda pública del Estado de Jalisco.

Él intentó desprestigiar mi trabajo e inclusive lo intentó hacer en la conferencia mañanera, porque yo le estaba hablando de frente y él sólo se volteaba a ver a Durazo. Cuando yo le preguntaba si se comprometía a no seguir endeudando al Estado, dijo que la deuda era necesaria.

¿Se ve involucrada en la política? ¿Que sigue para Juncal Solano?

Seguir recorriendo el municipio, porque ir a las mañaneras nos ha dado un enfoque nacional, pero la política no sólo es nacional, se hace también desde casa y ese es mi objetivo a corto plazo. Seguir recorriendo, seguir escuchando a la gente y seguir exhibiendo.

Me veo como luchadora social porque esto apenas empieza. A veces me ven y me dicen que soy muy joven para quejarme pero no, soy joven para transmitir valentía y energía para que más personas se unan para seguir apoyando y que la juventud no esté peleada con la experiencia.

Es algo que luego luego nos quieren criticar o hacer menos, diciendo que no tenemos experiencia, y yo les digo ¿experiencia en qué?, ¿en robar?, ¿en hacer las cosas que no funcionan para el País o el municipio? Si esa es la experiencia que quieren, yo no la tengo, yo vengo con ideas frescas, pero para tener ideas frescas debes conocer por lo que estás luchando.