Antonio Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Al conjeturar que su hija pudo haber sido víctima de feminicidio, el padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida desde el 31 de marzo, pidió ayer a la Fiscalía General de Justicia del Estado no dejar «tirada» a su hija.

Tras ser atendido por la autoridad para revisar la carpeta de investigación del caso, Gerardo Martínez dijo que se reunirá hoy con el Gobernador Samuel García.

Llegó alrededor de las 10:00 horas a las oficinas de la Fiscalía, en Ocampo, donde habló sobre un presunto asesino de Yolanda y demandó su captura.

«No quiero perder tiempo», dijo en un tono airado, «van 35 días que no encuentro a mi hija, no me la van a dejar tirada como a un perro.

«El asesino tiene que decir, y si no tiene la capacidad la Fiscalía para gancharme a esa persona, para atorarlo, para metérmelo en algún lugar, porque no debe estar en la calle porque es peligroso…», externó sin concluir su idea, y se disculpó por su alteración.

Más tarde, al salir de la reunión, aclaró que la referencia a un presunto asesino lo dijo en un sentido figurado.

«Los días van pasando y claro que mi incertidumbre crece más, pero igual estoy preparado mentalmente», expresó.

«Aceptaré cualquier cosa, nada más que no dejen a mi hija como animal, perdón por el animal, porque todos tenemos el derecho, (pero) que no me la dejen tirada en cualquier lugar».

El lunes pasado, la Fiscalía mostró videos donde se aprecia a Yolanda antes de su desaparición, y aunque su padre descartó después que fuera su hija, corrigió y afirmó que se trataba de ella.

¡Participa con tu opinión!