CDMX.- El Príncipe Carlos no ha perdido contacto con su hijo, el Príncipe Enrique, e incluso le sigue brindando apoyo emocional y económico a pesar de su separación de la monarquía británica, reportó The Sun.

Aunque el hermano del Duque de Sussex, el Príncipe Guillermo, y su esposa, la Duquesa Catalina Middleton, siguen manteniendo sus distancias con Enrique y su pareja, la Duquesa Meghan Markle, el progenitor de ambos no ha querido dejarlo completamente solo.

“Tienen una relación de padre e hijo muy fuerte y cercana”.

A pesar de la forma en la que los Sussex manejaron su salida de la realeza británica, el Príncipe Carlos estaría dispuesto a recibir a su hijo y a su nuera de vuelta con los brazos abiertos.

“El Príncipe de Gales ha dejado claro que la puerta siempre está abierta. Desde que Enrique se mudó a Los Ángeles, ellos han estado en contacto regular. Carlos no es un ávido usuario de los mensajes de texto, pero hay videollamadas y llamadas telefónicas”, añadió la fuente.

De igual forma, “(Carlos) ha brindado (a Enrique) apoyo financiero, como lo haría cualquier padre cuando su hijo se muda con una familia joven al otro lado del mundo”, finalizó el informante. (Staff/Agencia Reforma)

