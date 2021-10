Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que un juzgado ordenara a la Federación vacunar a los menores de 12 a 17 años contra el Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el plan de vacunación no puede definirse a partir de intereses particulares.

«Esto es ya vacunar a todos, pues no, porque hay un plan de vacunación. Además, no se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo, entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar», comentó López Obrador.

El pasado martes, REFORMA informó que en su resolución el juzgado dio 48 horas -que se cumplirán hoy- para que las autoridades sanitarias modifiquen la Política Nacional de Vacunación (PNV) y consideren a todos los menores en la inmunización con Pfizer-BioNtech, la única autorizada hasta ahora para esas edades.

Con ello, la medida beneficiaría a unos 10 millones de niños y adolescentes en México, donde a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, la vacuna no está abierta a ese grupo de edad.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que respetarán la resolución del juzgado, pero adelantó que se irá a las instancias correspondientes para aclarar esta situación.

«Entonces, legalmente eso se va a respetar, pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar. Entonces, vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero esto no implica a ver ya paramos la vacunación, todas las vacunas, y vamos a atender esto. No es así, porque se presentan recursos, es una instancia todavía, no es cosa juzgada, no está terminado el proceso», aclaró.

López Obrador aseguró que México no ha aprobado la vacunación universal para ese grupo de edad, debido a que puede ser perjudicial y no existe una recomendación médica.

«No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos», explicó.

El Presidente mencionó que el País cuenta con las dosis suficientes de Pfizer para poder vacunar a los menores de edad.

«Sí (las tenemos), o sea, si no se establece un nuevo contrato. Tenemos ahorita un contrato vigente, nos deben vacunas, o sea todavía nos tienen que entregar vacunas y no habría ningún problema. Tenemos buena relación, creo que es la farmacéutica que mejor ha cumplido», aseveró.

Al final, el Mandatario federal reveló que el Gobierno federal acaba de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación de la vacuna Patria.

«Además, hay algo que deben ustedes tomar en cuenta: ya se está haciendo la investigación en México y va muy bien de la vacuna Patria. Entonces, vamos a tener nuestra vacuna, estamos trabajando para eso, tiene todo el apoyo Conacyt, el equipo de investigación, acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación.

«Entonces, al momento que tengamos esa vacuna, va a depender de la eficacia y todos los análisis, pero al momento que tengamos esa vacuna ya es otra cosa», finalizó.