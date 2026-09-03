El Municipio de Aguascalientes mantiene un operativo permanente para retirar máquinas tragamonedas de establecimientos comerciales y ha asegurado cerca de 2 mil dispositivos desde finales de 2025 y durante lo que va de 2026, informó el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López.

Las acciones son coordinadas por la Secretaría General de Gobierno, con la participación de distintas corporaciones policiales, mientras que el Municipio interviene mediante sus facultades administrativas.

El retiro de estos aparatos forma parte de las medidas encaminadas a prevenir que los menores de edad tengan acceso a esquemas de apuestas, luego de que se ampliara el catálogo de conductas relacionadas con el delito de corrupción de menores.

La instalación de estas máquinas en comercios constituye una actividad ilegal y una falta administrativa, por lo que los establecimientos en los que son detectadas pueden ser clausurados de manera inmediata. La medida se aplica principalmente en tiendas de abarrotes y otros locales comerciales.

Tan solo durante el operativo efectuado la semana pasada fueron clausurados cerca de 16 establecimientos, además de que sus propietarios recibieron los apercibimientos correspondientes.

De manera paralela, las autoridades mantienen acciones informativas dirigidas a comerciantes, empresarios y restauranteros para advertirles sobre las restricciones relacionadas con estos dispositivos y evitar que sean instalados en sus establecimientos.

El funcionario señaló que el operativo continuará como parte de las labores de vigilancia y aplicación de las disposiciones administrativas en el municipio.