José “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en perjuicio de su hija adolescente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y reunió los datos de prueba relacionados con el presunto incumplimiento de las obligaciones que el imputado tenía respecto de la menor.

El caso llegó ante un Juez de Control, donde la representación social expuso los elementos recabados y los argumentos para sostener la probable participación de José “N” en los hechos.

Tras valorar lo presentado durante la audiencia, el juez dictó auto de vinculación a proceso, por lo que el imputado continuará bajo procedimiento penal mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Como medidas cautelares, José “N” deberá presentarse periódicamente ante la autoridad que sea determinada. Además, tendrá prohibido salir sin autorización del país, de la localidad donde reside o del ámbito territorial que establezca el órgano jurisdiccional.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá continuar con las diligencias del caso.