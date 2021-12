Antonio Baranda Agencia Reforma

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en el País no se considera vacunar a menores de 15 años debido a una «lógica de salud pública», pues incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la ha recomendado.

«En México no estamos considerando vacunar a niños menores de 15 años, es una lógica de salud pública, una lógica técnica», indicó en conferencia mañanera de AMLO.

«La OMS no ha recomendado la vacunación a niños, no, no se ha recomendado, la OMS no ha recomendado la vacunación a niños, al contrario, la OMS repetidamente ha insistido qué tenemos un problema mundial en distribución de vacunas y ha llamado que se procure la vacunación en países de baja vacunación».

El funcionario de Salud comentó que en otros países se ha vacunado a niños debido a que tienen excedente de vacunas, pero llamó a priorizar el esquema en países con baja cobertura.

«Debemos priorizar el esquema de vacunación en países con baja cobertura. Lo que ha dicho la OMS es que en vez de avanzar en terceras o cuartas dosis, o a edades más bajas, se priorice el esquema primario en esos países. ¿Por qué en otros países se vacuna a edades más bajas?, en algunos casos porque tienen excedente de vacunas, les sobran vacunas, están por expirar y les urge sacarlas».

