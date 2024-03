Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO presume que cuando termine su gestión se iría a su rancho y ya no tomaría decisiones de gobierno, pero ayer aseguró que en el futuro no se cerrará ninguna refinería de Pemex.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en sus redes sociales a la propuesta de la aliancista Xóchitl Gálvez y del candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez de cerrar las refinerías por contaminantes.

«Una persona (Maynez) dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más (Xóchitl) dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el Presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe», escribió en su cuenta de X.

Ayer el Alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal, advirtió que él defenderá la Refinería de Pemex.

«Como Alcalde de Cadereyta a mi no me tiembla la mano: voy a defender nuestra Refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias», difundió Leal, quien busca reelegirse.

«Aunque a algunos les da miedo confrontar al Gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador, ni de ningún candidato@ que quiera usar el sustento de las familias jimenences para sacar provecho electoral», señaló.