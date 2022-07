Diariamente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibe en Aguascalientes hasta tres denuncias diarias de personas víctimas de préstamos “gota a gota” que han migrado a las aplicaciones móviles o Apps.

• Bajo la promesa de préstamos rápidos, el usuario descarga la aplicación a su celular. El usuario permite que la App acceda a sus datos, contactos personales y galería.

• El usuario tiene que hacer pagos para liquidar su deuda mediante SPEI o mediante tiendas de conveniencia.

• Si el usuario se atrasa en el pago de las parcialidades, comienza a recibir amenazas contra él o contra su familia.

• Del mismo modo, el usuario es hostigado al ser exhibido ante sus contactos –amigos, clientes, familiares, etc.-, los cuales reciben mensajes con la fotografía del deudor.

• Dado que quienes ofrecen estos préstamos no se encuentran registrados legalmente y toda relación es digital, es imposible rastrearlos y sancionarlos. Condusef no puede hacer absolutamente nada para defender a quienes caen en estas ofertas.

FUENTE: José Antonio Mejía Lozano, CONDUSEF

