Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras ser cuestionado sobre el futuro de la renovación de concesión a Telmex, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no caerá en extremismos y no nacionalizará la compañía de telecomunicaciones de Carlos Slim.

«De una vez les digo: vamos a hacer lo que más convenga a la nación, no vamos a caer en extremismos. A lo mejor en el periodismo se puede el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha e izquierda, en nuestro movimiento no, y no imponer nada, convencer, persuadir «, dijo en conferencia mañanera.

Mencionó que la concesión de Telmex se mantendría si hay beneficios como bajas tarifas y expansión de internet.

«Nos va tocar resolver eso y no tengo ningún problema de conciencia es decir; ya está, revocamos la concesión. Revocamos y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos, o llegar a un acuerdo «, sostuvo.

En la conferencia mañanera, el Mandatario federal aseguró que el manejo de Telmex ‘no son tamalitos de chipilín’.

«Imagínense si en el 23 se expropia, no, no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros, no son tamalitos de chipilín», expresó.