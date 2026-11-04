Un hombre de 51 años fue detenido luego de que presuntamente agrediera a golpes a un policía municipal de Aguascalientes, quien terminó en el suelo con lesiones en ambas manos y en el pie izquierdo.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Solidaridad II, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Cerro del Mixtón y detectaron a varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública, mientras escuchaban música a volumen elevado.

Los uniformados se aproximaron al grupo y solicitaron que bajaran el volumen de la música, pero uno de los presentes reaccionó de manera agresiva y comenzó a lanzar insultos contra los oficiales.

La situación pasó de las palabras a los golpes cuando el individuo presuntamente atacó físicamente a uno de los policías, provocando que cayera al suelo y sufriera lesiones en ambas manos y en el pie izquierdo.

Ante la agresión, los demás elementos intervinieron y procedieron a detener al presunto responsable, identificado como Víctor “N”, de 51 años.

El individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de lesiones y resistencia a particulares.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.