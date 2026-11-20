Daniel Santiago Cruz Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Ante las fallas tecnológicas que paralizan actividades cotidianas, especialistas aconsejan tener un «plan B» para no depender de lo digital.

Pero Waze, Google Photos y la interminable lista de aplicaciones y herramientas tecnológicas, más cómodas y rápidas, han desplazado aquellas prácticas diarias; sin embargo, concentrar digitalmente casi toda tarea de la vida diaria en un dispositivo digital tiene su precio.

La dependencia digital es cada vez mayor y la desesperación aparece casi de inmediato cuando se pierde el celular, falla la conexión a internet o deja de funcionar cualquier herramienta digital.

Uno de los episodios más recientes de caos digital ocurrió hace una semana, cuando la interrupción del servicio Outlook dejó a miles de personas sin acceso a sus correos electrónicos, herramienta indispensable para sus actividades en escuelas, empresas y gobiernos.

La cancelación masiva y temporal de vuelos en Estados Unidos la semana pasada, el ciberataque a la plataforma universitaria Canvas en abril y las afectaciones causadas a refrigeradores de supermercados en Europa muestran también el impacto que puede tener una falla tecnológica en la vida de millones.

«Una vez que toda nuestra vida funciona en simbiosis con la tecnología, hemos abandonado la forma manual de hacer las cosas, y volver a ella ya no es sencillo», comenta Iván Chávez Peñaloza, especialista en tecnología aplicada a la educación.

«Quizá lo más valioso de estos incidentes sea que nos obligan a reconocer esa vulnerabilidad y a no dar por hecho que la tecnología siempre estará disponible».

Kaled Tovar, especialista en transformación digital y ciberseguridad, señala que una falla en un punto genera un efecto dominó, porque casi todo está interconectado y depende de unos pocos proveedores. El problema no es usar la tecnología, sino no tener un plan B, sentencia.

«Lo recomendable es dejar de pensar en ‘si pasa’ y empezar a pensar en ‘cuando pase’. No se trata de volverse experto en tecnología, sino de tener hábitos básicos y un plan B para lo esencial», comenta Tovar.

Aquí, una síntesis de lo que cuatro especialistas consultados por EL NORTE recomiendan para armar ese plan B.

PLAN B

– Regla 3-2-1. Conserva tres copias de tus documentos importantes en al menos dos medios diferentes (como la computadora, un disco externo o la nube). Mantén al menos una copia desconectada de internet.

– Mantén de forma local o física manuales, libros, metodologías y procedimientos que utilices frecuentemente.

– Guarda siempre una pequeña cantidad de dinero en efectivo (billetes y monedas de baja denominación) para cubrir gastos básicos de transporte, comida o emergencias de uno o dos días si los sistemas de pago fallan.

– Recurre a más de una aplicación, banco o proveedor. Cuenta con una tarjeta física, una segunda forma de pago y datos bancarios esenciales guardados de forma segura y separados de tu teléfono.

– Mantén una agenda física con teléfonos clave, direcciones, números de emergencia, seguros y atención al banco.

– Acuerda previamente con tu familia cómo comunicarse (llamadas, SMS) y dónde reunirse si no hay internet ni redes sociales, definiendo roles claros sobre quién recoge a quién (especialmente con hijos en edad escolar).

– Kit digital de viaje. Descarga con anticipación mapas sin conexión y entretenimiento (música, libros), y asegúrate de tener tus dispositivos con suficiente batería.

– Activa la verificación en dos pasos, utiliza contraseñas robustas y distintas para cada servicio, y desconfía de mensajes sospechosos que soliciten verificar datos aprovechando una falla.

– Mantén un antivirus activo y evita dejar la computadora encendida sin protección durante largas horas o toda la noche.

– Identifica de antemano los canales oficiales para reportar fraudes, bloquear tarjetas de inmediato ante sospechas y realizar denuncias ante las autoridades.

– Diversificar lo crítico. No tener todo en un solo banco, una sola app o un solo proveedor. Contar con una tarjeta física, una segunda forma de pago y más de un medio de contacto con tu banco reduce la dependencia de un único punto de falla.

– Practicar la desconexión. Ejercita tu autonomía digital trabajando periódicamente sin conexión o sin servicios en la nube (por ejemplo, un «viernes sin nube» al mes) para comprobar que puedes seguir operando.

VOCES POR LA AUTONOMÍA DIGITAL