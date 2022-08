A pesar de que solamente quedan unos cuantos días de mandato en la administración del doctor Manuel Aceves Rubio al frente del Instituto del Deporte de Aguascalientes, el trabajo no para en la búsqueda de tener un estado con mayor número de jóvenes practicando deporte y, tal como se ha dicho en los últimos eventos oficiales del IDEA, la administración estará trabajando intensamente hasta el último día de su sexenio.

Este martes, aún con todos los planes que tiene el IDEA en puerta con varios eventos nacionales e internacionales a la vuelta de la esquina, Manuel Aceves Rubio se dio tiempo para seguir con las actividades del programa Gobernador Contigo e hizo entrega de materiales deportivos a alumnos de la Escuela Normal Superior de Aguascalientes Prof. José Santos Valdés, con la firme intención de fomentar la práctica deportiva sana y recreativa.

Junto al gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, Aceves Rubio entregó desde balones, aros y conos a los alumnos de la institución invitándolos a no dejar de lado la actividad física, así como les recordó que el ejercicio no sólo es una herramienta para una buena salud, sino también para mantener la mente sana y crear personas que puedan aportar positivamente a la sociedad de Aguascalientes.