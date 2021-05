Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Aunque no ha empeorado la situación de la pandemia en la entidad, el número de fallecidos de la semana que terminó deja mucho a desear. Ha habido más control y estabilidad en la cantidad de nuevos positivos al coronavirus y se ha mantenido medianamente el de los hospitalizados, y si bien no ha empeorado la situación, tampoco ha mejorado. Simplemente no se avanza rumbo al semáforo verde, expresó el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Con las condiciones como se presentan en la actualidad y el comportamiento que muestra la sociedad, poco se logrará para avanzar hacia el semáforo verde y reiniciar el ciclo escolar presencial, por lo que se podría volver a analizar la posibilidad de restringir de nueva cuenta actividades. El funcionario enfatizó que si bien no se puede hablar de un nuevo confinamiento, sí se podría analizar con el grupo de especialistas en salud, la probabilidad de volver a limitar horarios y aforos, sin llegar a un nuevo confinamiento.

REGRESO A CLASES. “Como vamos, con el comportamiento que llevamos, podremos estar vacunados, podremos tener las escuelas habilitadas, pero no vamos a tener el semáforo verde”, por lo que será difícil plantear el regreso a las aulas, y dejar en la mesa la propuesta de las clases híbridas, porque “definitivamente, de no mejorar, no será 100% presencial”.

Aunque es un tema en el que se requiere del consenso de varios sectores, pero se antepondrá lo que sea más seguro para los niños, considerando que aún no hay vacunas para ellos, pero en contraparte, también requieren volver a la escuela para que recuperen su nivel de aprendizaje y reducir los accidentes en casa por falta de ocupación de los menores de edad, son varios los factores, dijo, por los que urge el regreso a clases presenciales.

RIESGO EN SERIO. Lo que también se debe dejar de manifiesto es que si bien es preocupante la cifra de 600 menores de edad que han fallecido en el país a causa del COVID-19, ellos no se contagiaron en las escuelas, por ello es que “tenemos que no sólo convencer, sino garantizar que se van a tener las medidas de seguridad precisas al momento de decidir reabrir las aulas”.

