CDMX.- La banda británica Oasis no asistirá a su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, programada para este sábado en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Los hermanos Liam y Noel Gallagher tampoco ofrecerán una actuación para celebrar el reconocimiento.

Según Rolling Stone, la ausencia responde a una decisión del grupo, después de las críticas que Liam expresó contra la organización desde su primera nominación en 2024.

Por su parte, Noel tiene programada una presentación en el Festival de Jazz EFG de Londres, mientras algunos seguidores esperaban que Liam acudiera a representar a la agrupación.

Oasis compartirá el reconocimiento con artistas como Phil Collins, Billy Idol, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

El homenaje contempla a ocho músicos que integraron la banda en distintas etapas, incluidos los Gallagher, Paul Arthurs, Gem Archer, Paul McGuigan, Andy Bell, Tony McCarroll y Alan White.

Aunque algunos participaron en la gira de reunión de 2025, todavía se desconoce si acudirán a la ceremonia.

La incorporación al Salón de la Fama llega después del regreso de Oasis a los escenarios en 2025, cuando los hermanos Gallagher retomaron su colaboración musical tras más de una década de distanciamiento, renovando el interés internacional por su legado musical.