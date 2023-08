Integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, así como miembros del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas este 30 de agosto.

Al respecto, la coordinadora del OVSGA, Violeta Sabás Díaz de León, afirmó que esta fecha está marcada por el dolor de miles de familias en México y en todo el mundo. Este día se ha convertido en un recordatorio de la tragedia que representa la desaparición forzada de seres queridos.

Comentó que, en el caso de Aguascalientes, cerca de 350 personas no han sido localizadas desde 2007, año en que se empezó a sistematizar casos. Sólo en lo que va de este año, se tiene un registro de 370 desapariciones, de las cuales 323 ya han sido localizadas y 47 continúan sin aparecer.

Subrayó que la mayor concentración de casos de desapariciones se ha dado particularmente entre junio y agosto de este año. Sin embargo, no se ha identificado una causa específica para este patrón. Además, señaló que en este período también se ha observado un aumento en los casos de feminicidios y homicidios.

Respecto a las acciones actuales del Gobierno y las autoridades, enfatizó la necesidad de una colaboración efectiva entre las instituciones y la transparencia en sus acciones. Indicó la falta de un plan estatal de búsqueda claro y de una convocatoria para nombrar al Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas, lo que ha generado preocupaciones sobre la inacción política en medio de las próximas elecciones. «Estamos en la misma exigencia: que no se detengan las búsquedas y que haya una colaboración entre las instituciones. Se aproxima el año 2024 y no sabemos si ya no les interesa», dijo.

A pesar de los desafíos, la presión social y la labor de organizaciones como el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia han logrado avances significativos. Entre éstos se incluye la salida de funcionarios cuestionados y la instalación del Consejo Estatal de Búsqueda. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la lucha contra las desapariciones forzadas en Aguascalientes.