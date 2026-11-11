Una mujer de 23 años recibió asistencia de policías municipales de Aguascalientes cuando se encontraba en plena labor de parto en calles del fraccionamiento Mirador de las Culturas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cultura Chichimeca, donde elementos del Grupo Antipandillas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron para auxiliar a la joven, quien estaba a punto de convertirse en madre.

Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer en labor de parto, por lo que intervinieron para brindarle asistencia y proteger al recién nacido.

Una vez que madre e hijo recibieron los primeros cuidados, los oficiales se encargaron de trasladarlos al Hospital General Tercer Milenio, donde quedaron bajo la atención del personal médico para su valoración.

La intervención de los policías permitió que tanto la mujer como su bebé fueran llevados a un centro hospitalario para recibir atención especializada.