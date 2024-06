En el interior de un automóvil murió un hombre que era trasladado por sus familiares a recibir atención médica a un nosocomio.

Fue el lunes a las 11:00 de la mañana, cuando se reportó al número de emergencias 911 que sobre la calle Alfredo Lewis y esquina con la avenida Petróleos Mexicanos, en la colonia Industrial, justo en la parte posterior de la UMF No. 10 del IMSS, se encontraba una persona del sexo masculino inconsciente y no respiraba.

De inmediato acudieron policías estatales y policías preventivos de Aguascalientes, además de una ambulancia del ISSEA.

En el interior de un automóvil Nissan Versa, color café y placas de circulación de Aguascalientes, encontraron a un hombre de 76 años inconsciente y no respondía a ningún estímulo. Al momento que los paramédicos se dispusieron a brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya había muerto.

Familiares de la víctima señalaron que al encontrarse en su domicilio comenzó a sentirse mal de salud, motivo por el cual decidieron llevarlo a la UMF No. 10 del IMSS para recibir atención médica.

Debido a que no pudieron estacionarse frente al área de Urgencias, decidieron hacerlo sobre la calle Alfredo Lewis y esquina con la avenida Petróleos Mexicanos, pero al momento que se disponían a bajar al septuagenario, se percataron que había quedado inconsciente y cuando llegó un médico a valorarlo, les notificó que ya había fallecido.

Se estableció que el ahora occiso tenía antecedentes de hipertensión. Al confirmarse que su muerte fue por una enfermedad, se autorizó que los mismos familiares se hicieran cargo de los trámites funerarios.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar donde quedó muerto el adulto mayor, los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.