Un aparatoso percance vial se registró el martes por la mañana en la avenida Tecnológico y cruce con avenida López Mateos Oriente, luego que un vehículo que conducía una mujer no alcanzó a frenar y chocó por alcance contra la parte posterior de una camioneta pick up.

El accidente automovilístico fue reportado aproximadamente a las 09:40 de la mañana y efectivos de la Policía Turística que en ese momento circulaban por el lugar, al percatarse de lo ocurrido detuvieron la marcha para ayudar a los conductores.

Afortunadamente ambos resultaron ilesos y todo quedó en los daños materiales ocasionados a ambas unidades automotrices.

Se estableció que por la avenida Tecnológico se desplazaba un vehículo Volkswagen Pointer, color gris y placas de circulación del Estado de México, que conducía una mujer identificada como Clara Margarita, de 31 años.

Debido a que iba distraída, al llegar al cruce con la avenida Adolfo López Mateos Oriente, no se percató que adelante había detenido su marcha de manera momentánea, una camioneta Chevrolet Silverado pick up, color blanco y matrícula de Zacatecas, que conducía el señor Sergio Luis, de 68 años.

Cuando finalmente la conductora se percató de lo anterior, de inmediato aplicó los frenos, pero ante la poca distancia existente, no alcanzó a detenerse completamente y terminó por impactar violentamente contra la parte posterior de la camioneta. Para tomar conocimiento de los hechos, acudieron oficiales de la Policía Vial de Aguascalientes.