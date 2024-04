Un camión tipo torton que se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Siglo XXI Oriente, al llegar al cruce con la avenida Gerónimo de la Cueva, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, no alcanzó a frenar y terminó por impactarse por alcance contra un vehículo que estaba momentáneamente detenido por indicaciones del semáforo.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

Este percance se registró el pasado viernes a las 20:20 horas y hasta el lugar de los hechos acudieron policías viales de Aguascalientes

Quien provocó el accidente fue el chofer de un camión torton marca Dina, modelo 1975, color rojo y con placas de circulación del SPF, identificado como Felipe, de 38 años.

Se estableció que esta unidad automotriz circulaba a exceso de velocidad por la avenida Siglo XXI Oriente en sentido de norte a sur y poco antes de llegar al cruce con la avenida Gerónimo de la Cueva, el chofer se percató que el semáforo ubicado en ese lugar cambiaba a luz roja.

Por tal motivo aplicó los frenos, pero por la velocidad que llevaba no alcanzó a detenerse por completo y terminó por colisionar contra la parte trasera de un automóvil Ford Fiesta, modelo 2003, color negro y con matrícula de Aguascalientes, que estaba momentáneamente detenido y era conducido por el señor Sergio, de 41 años.