Por circular a exceso de velocidad y no guardar su distancia de seguridad prudente, la conductora de un vehículo provocó un aparatoso choque por alcance en el Blvd. a Zacatecas, dejando dos personas lesionadas.

El accidente automovilístico a las 08:00 horas, sobre el Blvd. a Zacatecas, pasando el Centro Comercial Altaria, lugar hasta donde acudieron policías viales y una ambulancia del ISSEA.

En este percance se vio involucrado un coche marca Chevrolet Spark, modelo 2018, color rojo y matrícula de Aguascalientes, que era conducido por una mujer identificada como Andrea y quien fue señalada como la presunta responsable.

La unidad automotriz se desplazaba por el Blvd. a Zacatecas en sentido de sur a norte, haciéndolo a exceso de velocidad, siendo que al llegar al cruce con el Blvd. Luis Donaldo Colosio, no guardó su distancia de seguridad prudente y terminó por impactarse contra la parte posterior de un automóvil Ford Ka, modelo 2008, color azul y con placas de circulación de Aguascalientes, que conducía otra mujer de nombre Cristina.

Ambas conductoras resultaron con algunos golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque fueron atendidas en el mismo lugar de los hechos y no fue necesario su traslado a algún hospital.