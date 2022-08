Un motociclista resultó lesionado, luego de que terminó por impactarse contra la parte trasera de una camioneta por no guardar su distancia.

El desigual choque se registró en la avenida Aguascalientes Sur, a la altura del fraccionamiento Jardines de la Asunción.

Hasta ese lugar, acudieron policías viales, quienes encontraron tirado en el suelo a una persona identificada como Martín, de 28 años, el cual tripulaba una motocicleta marca Itálika, modelo 2022, color azul y con placa de circulación de Aguascalientes.

Se estableció que el motociclista se desplazaba sin precaución por la avenida Aguascalientes Sur en dirección de poniente a oriente, cuando, al llegar a la altura de la calle Jardín de Bugambilias, en el fraccionamiento Jardines de la Asunción, no alcanzó a frenar y terminó por impactarse contra la parte posterior de una camioneta Toyota Wildlander, color blanco y con matrícula del estado de Puebla, que era conducida por una persona de nombre Sheila, de 44 años y quien había detenido la marcha por congestionamiento vial.

Al lugar del accidente arribó una ambulancia de Cruz Roja, a bordo de la cual el motociclista fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como estable.