Un joven de 19 años resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía fuera embestida por un tren al mediodía de este lunes, en el cruce ferroviario de la carretera estatal 120, rumbo a la comunidad Ejido California, en Rincón de Romos.

De acuerdo con los primeros reportes, Diego Giovanni conducía una camioneta pick up blanca, modelo 2015, utilizada para la venta y reparto de garrafones de agua purificada.

Al llegar a las vías, el conductor habría intentado ganarle el paso al ferrocarril que se dirigía hacia Torreón, Coahuila; sin embargo, no consiguió cruzar a tiempo y la unidad fue alcanzada violentamente por la máquina.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Rincón de Romos acudieron al sitio y localizaron al joven con diversos golpes. Paramédicos municipales lo valoraron y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

La camioneta terminó con importantes daños, mientras que varios de los garrafones que transportaba quedaron esparcidos en la zona del accidente.

Personal de la Guardia Nacional y de Ferromex quedó a cargo del lugar para efectuar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias del percance.