Denuncia el Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas en voz de su presidenta, Mónica Alejandra Pedroza Padilla, la inequidad en la aplicación de vacunas hacia dicho gremio donde coordinadores, supervisores y titulares de jefaturas acapararon las filas, dejando de lado a varios que sí entran a zona COVID, situación que se dio sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La representante de las trabajadoras sociales afirmó que la pandemia vino a evidenciar el abuso, las violencias, así como las carencias que se tienen de manera social y afectivamente y en el tema de la vacunación también se dejó ver la inequidad, luego de que se vacunó a quienes son jefes que ni siquiera entran a zona COVID. “Estuvieron muy formados para la vacuna y al personal que entra a zona COVID no se les había vacunado y no lo tenían contemplado para vacunarse, de primera instancia, tal vez a la siguiente vuelta, no lo sé”.

Destacó que esta situación se dio particularmente en el IMSS, mientras que en el ISSSTE fue todo lo contrario, en donde se vacunó a todos de manera pareja dando prioridad a quienes sí están en zona COVID y luego a los demás, indistintamente si tenían base o si son suplentes. “Si usted entra a zona COVID es de la primera instancia en el ISSSTE, mientras que en el IMSS no y sí me gustaría dejar ello asentado”.

Detalló que en el caso de las Trabajadoras Sociales, hubo quienes sí recibieron la vacuna y otras no y sobre todo fueron excluidas quienes laboran como suplentes en el IMSS. “Te hablo exclusivamente de mi gremio. En cuanto a enfermería y medicina no puedo decir, pero de las trabajadoras sociales en cuanto a quienes son suplentes no se les había vacunado siendo que entran a la zona COVID, pues son las que hacen el contacto entre el paciente con el familiar mediante videollamada o por teléfono”.

Por lo anterior, Pedroza Padilla hizo un atento llamado a las autoridades a que realmente cuiden y se le dé prioridad al personal que está en zona COVID, por ser quienes están en mayor riesgo. “Que se cobije a los que están en el primer campo, indistintamente de su condición laboral, si son suplentes, si tienen base, si son mayores de 60, sus condiciones laborales”.