Javier “N” fue vinculado a proceso por el delito de amenazas, luego de ser señalado por presuntamente intimidar, acosar y amenazar de muerte a su ex pareja tras su divorcio, en hechos registrados en el municipio de Jesús María.

La investigación establece que las conductas habrían ocurrido entre el 12 de febrero y principios de mayo de 2026. Durante ese periodo, el hombre presuntamente realizó llamadas telefónicas en las que primero advirtió que causaría daños a los bienes de la víctima.

En otra comunicación, según la carpeta de investigación, habría elevado el tono de las amenazas al asegurar que le quitaría la vida y afectaría su patrimonio, provocándole temor y preocupación.

El conflicto no habría quedado únicamente en llamadas. Javier “N” presuntamente acudió al negocio de su ex pareja, donde ocasionó desorden antes de retirarse. Después habría continuado contactándola por teléfono.

La mujer finalmente presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional, que abrió una carpeta de investigación y reunió datos de prueba para llevar el caso ante una Juez de Control.

Durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado. Además, le ordenó presentarse periódicamente ante la autoridad, restringió su salida del territorio que determine el juzgado y le prohibió acercarse, convivir o comunicarse con determinadas personas.

La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses.