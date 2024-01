Ya se siente el ambiente electoral. Estamos cada vez más cerca de las elecciones presidenciales que serán las más grandes y competidas en la historia de México, donde una gran cantidad de cargos públicos estarán en juego, desde la presidencia de la república, hasta gubernaturas, el Congreso, presidencias municipales, alcaldías y diputaciones locales, en lo que será sin duda una elección polarizada; una elección que atraen la atención de propios y extraños y las declaraciones de Marko Cortés y todo lo que han desatado, así como las de Sanjuana Martínez la ex directora de Notimex, que también han encendido una hoguera.

Los riesgos que se identifican en cuestiones electorales para este año se perciben en dos escenarios principales. Uno es que gane la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, con una amplia mayoría en el Congreso y, en cuyo caso, ya sabemos lo que pasaría: el presidente López Obrador modificaría la constitución para elegir por voto popular a los ministros. Es decir, los ministros acabarían siendo una suerte de diputados judiciales. Así mismo, seguramente eliminaría algunos órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, la Comisión de Competencia Económica y el Instituto Nacional Electoral seguramente dejaría de ser lo que es hoy y pasaría a ser otro tipo de institución menos independiente y menos autónoma. Eso significaría en los hechos más concentración de poder, más fuerza para el presidente o presidenta que gobierne México en los próximos años. Creemos que la democracia es un mecanismo para controlar el ejercicio del poder. Si esto pasara sería una muy mala noticia para las empresas, para las personas, para las familias, para los inversionistas, esto es, digamos, lo que derivaría. Probablemente también habría una reforma energética para limitar el papel de los privados en el sector y para aquellos que pensamos que la inversión privada es un tema bueno y benéfico para el país esta sería una mala noticia.

Ya hay la impresión de que ese es el primer paquete de riesgos políticos para el próximo año. Enseguida lo que tiene que ver con el crimen organizado. Este no es un tema nuevo. Lleva gestándose casi veinte años, pero lo que está ocurriendo en las últimas fechas es una penetración o sometimiento silenciosos del crimen organizado sobre cada vez más porciones del territorio nacional. Y este sometimiento es diferente que el tema de la violencia, porque comúnmente lo que ha pasado en México es que contamos muertos. Ahora ya no se cuentan muertos, lo que hay que contar es cuántos gobiernos locales están sometidos por el crimen organizado. ¿En cuántas regiones del país el crimen organizado controla la venta de cerveza, de refrescos, de cigarros, venta de materiales de construcción, al autotransporte, extorsión a gobiernos locales, etc.? Ese es un problema. Es una nueva faceta de la penetración creciente del crimen organizado y como este año hay elecciones en todo el país, es muy probable que el rol del crimen organizado marcará pauta para definir quién gana, quién pierde, a quién ayuda, a quién moviliza o a quién bloquea. Ya lo veremos. Además de que veremos, desafortunadamente, muchas ejecuciones de candidatos y políticos. Hay otro tema que tiene que ver con la militarización que es un tema que empezó hace algunos años, pero el nuevo gobierno, gane quien gane, va a heredar un estilo de hacer las cosas. Un ejército, unas fuerzas armadas muy empoderadas, con mucho dinero, seguramente cada vez más corrompidas, desafortunadamente y el nuevo gobierno tendrá que lidiar con eso. ¿Por qué esto es un riesgo? Porque se corrompen las fuerzas armadas y porque los civiles dejan de hacer lo que deben hacer. Siempre es más fácil decir que los soldados lo hagan porque son disciplinados, pero los civiles adquieren una suerte de pereza para revisar sus funciones.

Y hay otro asunto: Donald Trump, quién no solo es un riesgo para México, sino que es un riesgo para el planeta. Es un riesgo para la civilización. Se diría que es el mayor riesgo que enfrenta el occidente desde el surgimiento de Hitler en los años 30 del siglo pasado. Es real. Donald Trump es el personaje más peligroso para la construcción democrática del mundo que se ha hecho en las últimas décadas, y esto va a afectar a México. ¿Por qué? Porque va a haber más presiones comerciales, va a haber amenazas, va a haber cierres fronterizos, va a haber amenazas de invasiones militares y esto va a colocar a México en una posición sumamente incomoda. Por lo tanto, el próximo sexenio no va a ser nada sencillo para quién llegue a la presidencia, gane quien gane. Lo que no se debe permitir es que triunfe la ola morenista, pues eso significará la consolidación de la dictadura obradorista.