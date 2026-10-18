La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) descartó que Nissan Aguascalientes haya anunciado recortes de personal sindicalizado, pese a los ajustes en sus líneas de producción derivados de la incorporación de nuevos modelos. Verenisse Ruiz Sánchez, secretaria general de la organización en el estado, señaló que hasta el momento la empresa no ha anunciado bajas de personal y que la operación mantiene su ritmo habitual.

Explicó que la fabricación de las camionetas NP300 y Frontier en Aguascalientes implica reorganizaciones en las líneas de producción y movimientos internos de personal, sin que ello represente necesariamente una reducción de la plantilla laboral. Añadió que las bajas registradas corresponden a la rotación habitual de trabajadores, particularmente hacia el cierre del año, cuando algunos deciden concluir su relación laboral después de recibir el aguinaldo.

Ruiz Sánchez indicó que el sindicato mantiene la expectativa de que la producción continúe con normalidad durante los próximos meses, siempre que no se presenten problemas en el suministro de insumos. Asimismo, sostuvo que los trabajadores sindicalizados no han reportado despidos colectivos ni una reducción de personal comunicada formalmente por la compañía.