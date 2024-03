El lanzamiento del Nissan Kicks 2025 en Nueva York representa un avance para Nissan Mexicana, enfatizando su innovación y dedicación a la excelencia en la fabricación. La revelación del modelo, en el reconocido restaurante Tavern on the Green en Central Park, no solo simboliza la evolución del diseño y tecnología del vehículo, sino también consolida la posición de Nissan en el segmento SUV, especialmente en México.

Desde su debut en 2016, la Nissan Kicks ha sido un éxito, con más de 126,000 unidades vendidas, 10 ediciones especiales y varios reconocimientos. Este modelo, producido en la planta Aguascalientes 1, es testimonio del orgullo de Nissan por su manufactura nacional y su éxito en captar la atención de clientes en América.

La Kicks 2025 introduce mejoras en tamaño, motor, carrocería y tecnología, posicionándose como una opción renovada dentro de su categoría. El diseño internacional, a cargo de equipos en Nissan Design America en San Diego, California, y Nissan Design America Río en Brasil, destaca el enfoque global de Nissan en crear vehículos que satisfacen las necesidades de un público variado.

La producción de la Kicks 2025 se mantendrá en Aguascalientes, responsable también de otros modelos emblemáticos de la marca como el Versa, March y V-Drive . La inversión de $700 millones en 2022 para modernizar y automatizar esta planta, demuestra el compromiso de Nissan con la entidad.

Con este lanzamiento, Nissan Mexicana no solo refuerza su liderazgo en SUVs sino que también promete continuar ofreciendo productos de alta calidad, con un enfoque hacia la movilidad sostenible. Se anticipan más detalles sobre sus especificaciones técnicas y características innovadoras conforme se aproxime la fecha de lanzamiento en México.