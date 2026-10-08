Audrey Robles - Enviada especial

Nissan abre un nuevo capítulo en la historia de la Frontier con la presentación de la Frontier Pro PHEV, una pick-up híbrida enchufable que combina electrificación, tecnología y capacidades todoterreno, con México como primer mercado de América Latina para este modelo.

Durante el Nissan Reveals, realizado este 7 de octubre en la Ciudad de México, El Heraldo de Aguascalientes estuvo presente en la presentación de esta nueva integrante de la familia Nissan, que se convierte en la primera pick-up electrificada de la marca japonesa.

La Frontier Pro PHEV incorpora un motor turbo de cuatro cilindros y 1.5 litros, acompañado por un sistema eléctrico que desarrolla hasta 350 caballos de fuerza y alrededor de 487 libras-pie de torque. Su batería de 20 kWh permite alcanzar hasta 75 kilómetros de autonomía completamente eléctrica, de acuerdo con las especificaciones para el mercado mexicano.

En cuanto a sus dimensiones, la nueva pick-up mide 5.52 metros de largo, 1.96 metros de ancho y 1.95 metros de alto. Su diseño incorpora una imagen renovada y un paquete tecnológico que incluye una cámara con visión de 540 grados, una pantalla central de más de 14 pulgadas y distintos sistemas de asistencia a la conducción.

La propuesta busca que la eficiencia no signifique renunciar a las capacidades que caracterizan a una pick-up. La Pro PHEV mantiene la tracción 4×4, con lo que Nissan apuesta por un vehículo capaz de desenvolverse tanto en los recorridos cotidianos como fuera del asfalto.

México, primer mercado de América Latina

La llegada de la Frontier Pro PHEV representa también un paso relevante para Nissan en la región, al elegir a México como el primer mercado de América Latina donde estará disponible esta nueva propuesta de electrificación.

Aunque esta versión no será fabricada en Aguascalientes, la entidad mantiene un vínculo importante con la línea Frontier de Nissan. En el complejo de manufactura de la compañía en el estado se produce actualmente la Frontier de combustión, lo que consolida a Aguascalientes como una pieza relevante dentro de la operación de la marca.

La nueva Frontier Pro PHEV estará disponible en México en dos versiones:

– Frontier Pro PHEV LE: 899 mil 900 pesos.

– Frontier Pro PHEV Platinum: 966 mil pesos.

Con esta incorporación, Nissan amplía la oferta de una de sus pick-ups más representativas y lleva a la Frontier hacia una nueva etapa, en la que la electrificación se suma a la potencia y la capacidad 4×4 que han caracterizado al modelo.