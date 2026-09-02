Andrés Muñoz Salcedo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: América Latina es un punto estratégico y clave para el crecimiento de Nissan a nivel mundial.

Por ello, Nissan confirmó que en los próximos 12 meses la marca lanzará seis nuevos vehículos, así como tres tecnologías electrificadas en América Latina.

Para finales del 2027, Nissan tiene como objetivo renovar al 100 por ciento el portafolio de productos de América Latina. La automotriz japonesa superó el millón de unidades vendidas en la región en casi tres años, y planea alcanzar ventas de 500 mil vehículos al año.

«Para finales de 2027, el 100 por ciento de nuestro portafolio en la región habrá sido renovado, incorporando una nueva generación de vehículos con mayores niveles de tecnología, seguridad y conectividad», agregó Espinosa.

Por otra parte, la automotriz celebra el décimo aniversario del modelo Kicks, un vehículo desarrollado en América Latina. Desde su debut en la región, acumula ventas de más de 866 mil unidades, de las cuales 65 mil corresponden al nuevo modelo.

También, Iván Espinosa resalta la plataforma de e-Power, una solución de movilidad eficiente para el mercado latinoamericano que, desde su debut en el 2022, ha comercializado más de 40 mil unidades en la región con esta tecnología.

Datos:

La planta de Aguascalientes de Nissan celebra 60 años con más de 17 millones de unidades producidas.

La región emplea a más de 20 mil personas y produce el 87 por ciento de los vehículos que comercializa localmente.

La tecnología e-Power se comercializa en México a través de los modelos Kicks y X-Trail.