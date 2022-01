Antonio Baranda Agencia Reforma

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, dijo que los niños pueden tratar los síntomas del Covid-19 leve con tés, paracetamol y Vaporub.

«Es un virus de una parte genética muy pequeña muy hábil, pero hay medicamentos que ya pueden prevenir o actuar antes o con los primeros síntomas. (…) El frío como tal influye directamente en las células pulmonares y en la traquea, no en la garganta. Y les dura en los niños dos, tres días y lo comentábamos, es tan sólo con tés -no estoy señalando que es así de sencillo- con tés, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos.

«Y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporub, y todas esas cosas que parecen ser intracedentes. Pero además, si es necesario y se identifica una infección, un antibiótico para ello, no para todos y esto desde luego junto con la sospecha si está sustentada claramente en un médico, pues se le hace una prueba, una prueba para detectar que tiene el virus», comentó Alcocer.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular de la Ssa pidió a los médicos estar actualizados para poder dar buenos tratamientos ante los síntomas de Covid-19.

«Y desde luego tenemos ahí a los médicos y es ahí algo que también se comentó que nuestro sistema de salud que está muy, muy difícil de considerarlo más que muy perdido por todo lo que se ha hecho en otras décadas. Ese tema de salud (Covid) incluye a los médicos, y los médicos deben estar actualizados en ello.

«Primero, para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que dar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestia en la garganta como también es notorio», señaló.

Alcocer explicó que la variante Ómicron provoca gripe, mucosidad, dolor en pecho y una tos que no es seca.

«Da lo que es la gripe, más mucosidades, molestia por aquí (pecho) pero tos diferente, no es tos seca. Son detalles que los médicos deben considerar porque, como dije al principio, hay acciones de las alergias, hay acciones de otras bacterias», agregó.

¡Participa con tu opinión!