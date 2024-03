Rocío Hernández Olivares, directora de la Asociación Niños por Siempre, destacó la importancia de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto hacia las personas con síndrome de Down.

La activista señaló que, desde hace varios años, la Asociación Niños por Siempre ha encabezado una campaña emblemática que invita a celebrar la diversidad a través del uso de calcetines desparejados. «Todos somos iguales o todos somos diferentes, igual que los calcetines». Esta iniciativa simbólica tiene como objetivo resaltar la importancia de la inclusión y el respeto hacia las personas con síndrome de Down.

Con 15 años de trayectoria en el servicio y atención a personas con Síndrome de Down, la asociación atiende a un amplio rango de edades, desde recién nacidos hasta adultos de 50 años. Su labor se centra en tres programas fundamentales:

· Atención temprana para niños de 0 a 3 años.

· Estimulación y educación preescolar de 3 a 11 años.

· Educación básica para jóvenes de hasta 50 años.

Hernández Olivares subrayó que una de las áreas prioritarias de la Asociación Niños por Siempre es garantizar el acceso a la educación y el desarrollo de habilidades fundamentales, como la lectura y escritura, para asegurar oportunidades equitativas para todos. Enfatizó la importancia de sensibilizar sobre las necesidades específicas de esta comunidad y proporcionar las herramientas necesarias para su desarrollo integral, incluido el ámbito laboral.

En este sentido, anunció que la asociación está por lanzar un taller de repostería, con el fin de ofrecer oportunidades de capacitación y empleo a personas con síndrome de Down. “Este proyecto marca un avance más en el compromiso de la asociación con la inclusión y el empoderamiento de esta comunidad”.

Respecto a las actividades para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, Rocío informó sobre la realización de una serie de conferencias en el Hospital Miguel Hidalgo, con la participación de un genetista especializado en esta condición. Además, la asociación participará en la celebración vistiendo calcetines desparejados y los colores representativos del síndrome de Down: azul y amarillo.