Un niño de apenas un año de edad fue trasladado de emergencia al Hospital General Tercer Milenio, luego de que perdió el conocimiento y presentó dificultades para respirar. Su madre pidió auxilio a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes intervinieron para llevarlo a recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, cuando oficiales del Grupo K9 realizaban recorridos de vigilancia por el cruce de las avenidas Ajedrecistas y Poliducto.

En ese punto, una mujer se acercó desesperada a los uniformados para solicitar ayuda, debido a que su pequeño hijo se encontraba inconsciente y tenía problemas respiratorios.

Ante la gravedad de la situación, los policías subieron a la madre y al menor a la patrulla y emprendieron el traslado inmediato al Hospital General Tercer Milenio.

Una vez en el nosocomio, el niño fue recibido por personal médico, que señaló como posible causa de su estado una crisis convulsiva. El pequeño quedó bajo observación para recibir la atención correspondiente.