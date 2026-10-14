Un padre de familia pasó varias horas sin saber dónde estaba su hijo de 12 años, quien no regresó a casa después de acudir a la escuela. La situación provocó la intervención de elementos del Mando Coordinado en el municipio de Jesús María, quienes finalmente localizaron al menor sano y salvo.

La movilización comenzó en calles de la colonia Chicahuales, donde un hombre solicitó ayuda a los policías tras perder contacto con su hijo. Explicó que ya lo había buscado entre familiares y amigos de la zona, pero nadie le había dado información sobre su paradero.

Ante la preocupación del padre, los uniformados lo subieron a una patrulla y comenzaron a recorrer distintos puntos donde pudiera encontrarse el estudiante.

La búsqueda los llevó hasta un domicilio de la colonia Loma Alta, donde vivía uno de sus compañeros de escuela. Fue ahí donde encontraron al niño, quien había decidido quedarse en casa de su amigo sin pedir permiso ni avisar a sus padres.

Una vez confirmado que el menor estaba en buenas condiciones, los oficiales trasladaron a padre e hijo hasta su vivienda en la colonia Chicahuales.

Debido a que no existía una carpeta de investigación abierta, la intervención concluyó con recomendaciones a la familia para evitar que se repitiera una situación similar.