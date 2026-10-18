Un menor de 12 años terminó hospitalizado luego de resultar lesionado en un accidente automovilístico ocurrido sobre avenida Convención de 1914, a la altura del cruce con avenida De los Arellano, en Aguascalientes.

El percance se registró alrededor de las 21:55 horas, cuando Luis, de 65 años, circulaba al volante de un Nissan sobre avenida Convención de 1914.

Al pasar el cruce con avenida De los Arellano, el sexagenario impactó la parte delantera izquierda de su automóvil contra la parte posterior derecha de un Renault, conducido por Yaneth, de 41 años, quien se encontraba detenida momentáneamente debido al congestionamiento vehicular.

La colisión dejó lesionado a Raúl, de 12 años, quien viajaba como acompañante en el Renault.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital en código verde, considerado de baja gravedad.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al conductor del Nissan, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

Ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados a una pensión.