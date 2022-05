El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, informó que las actuales multas económicas vigentes a los 7 partidos políticos de Aguascalientes serán pagadas, nadie puede escaparse, pero ciertamente se encuentran en un proceso gradual de liquidación, ya que no se les puede descontar más del 25% de sus prerrogativas mensuales.

Agregó que las sanciones a los partidos políticos se cobran de manera directa de las prerrogativas, es decir, el pago no está sujeto a voluntad de aquéllos, “el IEE dispersa mes a mes su financiamiento público para gasto ordinario y de ahí se hace un descuento directo de las ministraciones de los partidos”.

Luis Fernando Landeros detalló que cada multa o sanción se descuenta de manera prorrateada, mes a mes se le retiene determinado monto hasta cumplir al 100%. Cuando termina una sanción, inicia a cobrarse la siguiente.

Comentó que las sanciones a un partido político en el ejercicio 2021 no se comienzan a cobrar en el 2022, primero deben pagarse las impuestas en años anteriores.

Un criterio del Tribunal Electoral Federal establece que no se puede descontar más del 25% al mes de lo que recibe un partido político, si se quita más cantidad de ese porcentaje, se atenta contra la operatividad propia de ese instituto político, se le afectaría y se extinguiría.

Aparte ese 25% se prorratea mensualmente dependiendo de los montos de las sanciones. Con los partidos políticos no se tienen problemas para el cobro, pero sí de temporalidad porque se extienden por muchos meses e incluso trascienden los ejercicios fiscales para su cobro, pero si se ejecutan.

Con los candidatos independientes si hay problemas, porque al ser personas físicas, el IEE no tiene las competencias para cobrar y ejecutar una sanción. Por eso se recurre a la Secretaria de Finanzas del Estado.

Sobre el caso de Fuerza México que es un partido extinto a nivel nacional, al perder su registro nacional, el INE procede a cobrar directamente los pasivos pendientes por esa instancia y en su momento deberán ser pagados.

“En el caso de Fuerza México que sí es partido local en Aguascalientes, no se escapa de la obligación solidaria de responder a las sanciones y compromisos que previamente adquirió el partido político a nivel nacional”, concluyó.

