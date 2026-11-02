Una niña de 10 años que desapareció de la vista de sus padres mientras buscaban a su mascota terminó caminando sola por la carretera federal 45 norte, aparentemente con la intención de llegar hasta su domicilio en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Los hechos comenzaron en el Centro Comercial Galerías, ubicado sobre avenida Independencia, en la ciudad de Aguascalientes, donde una pareja realizaba algunas compras acompañada de su hija.

En determinado momento, la mascota de la familia escapó, por lo que comenzaron a buscarla. Durante esa situación, los padres perdieron de vista a la menor y, al no conseguir localizarla, solicitaron ayuda a policías estatales que patrullaban la zona.

El reporte provocó un operativo de búsqueda en el norte de la ciudad, mientras aumentaba la preocupación por el paradero de la niña.

Fue minutos antes de las 11 de la noche cuando una automovilista llamó al Servicio de Emergencias 911 para reportar que una menor caminaba sola por la carretera federal 45 norte, a la altura del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.

Elementos de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, conocida como Policía Rosa, acudieron al sitio y localizaron a la pequeña sana y salva.

Al entrevistarse con los uniformados, la niña explicó que había salido en busca de su mascota, pero al perder contacto con sus padres decidió emprender el camino hacia su casa, ubicada en Pabellón de Arteaga.

Los policías la trasladaron nuevamente al Centro Comercial Galerías, donde sus padres permanecían esperando noticias.

Finalmente, la menor fue entregada a su padre, Alejandro N., de 42 años, luego de acreditar el parentesco, concluyendo así el operativo de búsqueda.