STREAMING “NIMONA” – NETFLIX

Habiendo dejado de lado, de forma permanente, la animación tradicional a lápiz y en dos dimensiones, las nuevas producciones en formato de caricatura cuentan con una gama infinita de posibilidades que las computadoras, con todas sus bondades tecnológicas, pueden aportar en cuanto a croma, diseño, composición, dimensionamiento de la imagen, fluidez visual, ritmo y tono, etc. Sin embargo, al final, el núcleo o corazón de cualquier película, animada o no, es el guion, la historia que germina y argamasa todo el proceso visual. Con “Nimona”, adaptación de la novela gráfica independiente homónima, hay mucho que admirar en dichos términos, pero narrativamente se empobrece por un frenesí argumental que sofoca sus buenas intenciones discursivas sobre inclusión, tolerancia y abandono, convirtiéndola en un ejercicio que da gusto ver, pero no tanto leer. Además, apela demasiado a la credulidad del espectador vendiendo premisa tras premisa sobre situaciones y personajes que no formalizan drama o contexto. Como muestra, tenemos que la película se ubica en una especie de futuro (¿o es un presente ucrónico?) donde la cultura medieval, con todo y caballeros, espadas, caballos y castillos, coexiste en un ambiente futurista pletórico de tecnología.

Aquí se le rinde culto a una mítica mujer llamada Gloriana que, hace siglos, desterró a un temible dragón y creó un instituto donde se entrena a los caballeros de élite que defenderán al lugar, y que prosigue hasta el presente. Por primera vez, se le conferirá tal honor a un hombre sin estirpe o linaje noble llamado Ballister Valentoni, personaje decidido, valeroso y bondadoso que tiene un romance muy apasionado con Ambrosio Pieldorada, descendiente directo de Gloriana quien también será graduado de dicha academia. Ballister cuenta con el apoyo de la Reina para su nombramiento, pero no por parte de sus compañeros, incluyendo a uno que constantemente lo agrede verbal y físicamente. El día de la ceremonia ocurre una tragedia: la reina muere a través de la espada de Ballister, transformándolo en fugitivo. En esta huida, se encuentra con una jovencita llamada Nimona que tiene la habilidad de transformarse en cualquier ser viviente. La chica es de carácter impetuoso, agresivo y, en momentos, brutal. Pero poco a poco, los caracteres de Ballister y Nimona comenzarán a mostrar facetas de uno y otro que los harán cambiar y demostrar que tienen un lugar en el mundo, pues ambos son seres solitarios que no se entienden a sí mismos. Eso cambiará cuando se alían y forjan una amistad al huir de las fuerzas caballerescas-futuristas.

Si todo hubiera permanecido a este nivel, la cinta pudo haber concentrado más su potencia dramática en los personajes y sus aventuras. Sin embargo, los directores Troy Quane y Nick Bruno dan prioridad a diálogos ametrallantes que se suponen graciosos o ingeniosos, y todo proceso emocional que se procura posteriormente no cuaja ante su antitética postura narrativa. Se esfuerza mucho en ser “cool” y termina perdiendo oportunidades para conectar emocionalmente con el espectador, conformando la trama en momentos y escenas muy vistas (por ejemplo, Nimona al recordar su pasado, explicando su aislamiento y complejos al ser tachada de monstruo). Ni siquiera la novedad de ver una pareja homosexual sin desvíos o sutilezas basta para darle validez. “Nimona” quiere trascender con todas sus fuerzas, pero hay demasiado sabotaje interno a nivel narrativo, con una trama que, al igual que su protagonista, cambia de forma demasiadas veces hasta adquirir una textura amorfa e inconsistente.

CARTELERA

“KRAKENS Y SIRENAS: CONOCE A LOS GILLMAN” (“RUBY GILLMAN, TEENAGE KRAKEN”)

Las vacaciones de verano son el momento idóneo para estrenar películas que atraigan al público familiar, sobre todo el infantil, por su propensión a la narrativa escapista y espectacular, que preferentemente sean animadas. Pero con “Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman” quizás tanto niños como sus padres se encuentren con un producto que carece de riqueza argumental. Este proyecto pareciera conformarse con una trama trillada a pesar de lo atractivo que siempre resulta una cinta sobre madurez y la búsqueda de un lugar en el mundo. Como protagonista tenemos a Ruby Gillman, una kraken quien junto a sus padres y hermano menor viven entre los humanos en un pequeño pueblo costero por decisión de su madre, una agente inmobiliaria que quiso mantener a su familia a salvo de lo que ella llama “los incontables monstruos marinos” que habitan en las profundidades. Lo que más desconcierta es su aspecto, pues su piel azul, agallas y desproporcionadas extremidades los delatan como no humanos, y aún así son aceptados en el lugar como si se hubieran mimetizado con nuestra especie. Ruby, como toda adolescente, vive inconforme con esta situación y un día accidentalmente entra en contacto con el mar al tratar de salvar a un atolondrado chico que le gusta de morir ahogado, creciendo desmesuradamente en tamaño hasta alcanzar las dimensiones del kraken mitológico y acrecentando su deseo de saber más sobre ella y su linaje, algo que descubrirá a través de su abuela quien vive sumergida y le revela que su familia es de gran nobleza pero con una misión: combatir a las malvadas sirenas que envidian su condición monárquica y harán lo que sea para destituir a los krakens en el escalafón de la realeza marina. Todo conducirá a un enfrentamiento entre Ruby y una nueva compañera de la escuela que es, por supuesto, una sirena que odia a los de su especie y todo culminará en una definición del destino de Ruby en cuanto a su condición de Kraken y su relación con su familia.

No hay nada nuevo bajo el sol con esta producción de Dreamworks que presenta y desarrolla una historia con la pereza característica de las películas animadas para alguna plataforma, sin esforzarse en presentar algún planteamiento novedoso o generar empatía de cualquier índole. Las caracterizaciones son más de lo mismo, tratando de revestir a Ruby de dulzura y afectuosidad mientras que los padres son versiones estereotipadas de progenitores comprensivos que escuchan y atienden las necesidades de sus hijos, existiendo sólo para apoyar pero sin generar ninguna emoción. “Krakens y Sirenas…” es fría como un pez y ligera como el agua.

Correo: corte-yqueda@hotmail.com