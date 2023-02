Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó ayer que la postura del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la defensa de la soberanía de Cuba y en contra del bloqueo económico a la isla sea un factor de tensión con Estados Unidos.

«No creo, porque México ha guardado esta postura desde 1962», afirmó el Canciller al ser cuestionado sobre la postura de López Obrador durante la visita de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel a Campeche el fin de semana.

«México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses idénticos; México es un país de Latinoamérica, somos un país hispanoparlante y venimos de civilizaciones muy grandes, como la Maya», expresó.

De acuerdo con Ebrard, la propuesta de López Obrador no fue otra sino dejar atrás el pasado y crear una convivencia fraterna en las Américas.

«No es un afán de molestar a Estados Unidos o tener fricción con Estados Unidos, no es la idea; tienes una mayoría progresista en América Latina: Brasil, Colombia, Bolivia, México, Chile, Honduras, Cuba y Venezuela, mismo que están ahora en un proceso de negociación, entonces decimos que vamos a iniciar diálogos», expuso.

El Canciller afirmó que el país tiene una buena relación con Cuba y Estados Unidos, aunque negó que México coincida con que una nación no tenga soberanía.

López Obrador se comprometió ante Díaz-Canel a defender de manera más activa la soberanía e independencia de la Isla, al que calificó como un Gobierno «profundamente humano».