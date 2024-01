CDMX.- La cantante Cher ha enfrentado un revés temporal en su intento de obtener la tutela sobre el patrimonio de su hijo Elijah Blue Allman.

Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles rechazó la solicitud de tutela presentada por Cher, indicando que no estaba convencido de nombrarla como tutora temporal en este momento.

De acuerdo a Daily Mail, la jueza Jessica Uzcategui negó la petición debido a que hubo falta de preaviso y acceso a información confidencial a Elijah Blue Allman y su equipo legal.

Por ello, se programó una audiencia para el 29 de enero y ordenó a la defensa de la cantante que compartieran toda la información relacionada con el caso, mínimo una semana antes.

La intérprete de «Believe» solicitó la tutela del patrimonio de Allman, argumentando que no podía «administrar sus finanzas» debido a problemas graves de salud mental y abuso de sustancias.

Elijah Blue Allman respondió a la petición de su madre con una firme objeción, destacando que no ve la necesidad de una tutela en este momento y que está comprometido con su recuperación y responsabilidad financiera. (Staff/Agencia Reforma)