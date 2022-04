Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El fin de semana en Torreón, Coahuila, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, promovió la consulta sobre revocación de mandato y aseguró no temer una sanción del INE, pues en plena veda viajó en un avión de la Guardia Nacional con el comandante de la corporación, General Luis Rodríguez Bucio.

«No se preocupen por los del INE, esos ya se van, porque viene la reforma electoral y ahora el pueblo va a elegir a los consejeros», dijo a morenistas ese día.

«Cuando le platicábamos ‘a ya saben quién’ que íbamos a venir aquí a apoyar ‘ya saben qué’, se me quedó viendo y me dijo: ‘Te van a querer correr los del INE’, y yo le dije: ‘No se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador'», expresó entre aplausos de morenistas, incluido el dirigente nacional, Mario Delgado, y el senador del mismo partido, Armando Guadiana.

Pero ayer, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Secretario de Gobernación fue a una reunión de seguridad y que por eso usaron el avión de la Guardia Nacional.

«Es que ellos están atendiendo temas de seguridad y la información que yo tengo es que fueron a eso, a temas de seguridad», dijo.

«No están promoviendo la revocación y si fuese como tú lo planteas, ahora sí que regresando a la norma, lo tiene que resolver una autoridad», agregó.

«Bueno y esa alarma ¿qué?», preguntó mientras ésta se escuchaba desde un celular. «Vamos a poner la canción», ordenó a su equipo.

Acto seguido, se proyectó en la pantalla del salón Tesorería el video de la canción «No lo van a impedir», de Amaury Pérez, y el Presidente no aceptó más preguntas.

Horas más tarde arribó a Palacio Nacional Adán Augusto López, pero ni a su llegada ni a su salida quiso referirse al asunto.

