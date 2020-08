Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa Integra Arrenda de Grupo Andrade negó que un contrato para el arrendamiento de mil 500 patrullas para la Policía Federal esté relacionado con las irregularidades y desvíos de ex mandos de la Comisión Nacional de Seguridad.

Antonio Holguin Acosta, representante legal de la empresa aseguró que ese contrato no es integrado en la carpeta de investigación contra 19 ex funcionarios de la PF y de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la extinta dependencia.

“El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2018, firmado el 10 de julio de 2018, no está integrado en la carpeta de investigación ni en las órdenes de aprehensión”, aseguró Holguin en una carta enviada a REFORMA.

Dijo que la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, realizó una auditoría a la Coordinación de Servicios Generales del Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal, sin encontrar anomalía ni observación en el contrato de las mil 500 patrullas por 4 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado fin de semana las órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017.

En agosto de 2019, el actual titular de la SSPC, Alfonso Durazo, informó que había solicitado a la SFP indagar y sancionar pagos millonarios en la compra y mantenimiento de aviones y helicópteros, así como pagos inflados en la compra de patrullas y en arrendamientos.

¡Participa con tu opinión!