Staff Agencia Reforma

CDMX.- La Gira de Documentales Ambulante desmintió los reportes recientes de que dos de sus cofundadores, los actores Gael García Bernal y Diego Luna, recibieron millones de pesos por parte del Gobierno para su goce personal, como trascendió en algunos medios, bajo concepto de donativos para Ambulante A.C.

A través de un comunicado difundido en su sitio web oficial, el organismo indicó que sí ha sido acreedor a fondos públicos para la promoción de los documentales que han formado parte de sus eventos, pero que ese dinero ha sido en exclusiva para las actividades de difusión de dichos filmes, y no para alguno de sus miembros en particular.

“Todos los recursos económicos al alcance de Ambulante A.C. se obtienen con pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas por instituciones gubernamentales o privadas, mismas que son de amplio conocimiento público”, se lee en el texto.

“Los fondos que recauda Ambulante son para uso exclusivo de sus operaciones y su objeto social. Gael García Bernal y Diego Luna no han recibido un solo peso, ni salarios, ni compensaciones, como, de manera errónea y sin evidencia, se ha difundido en algunos medios”.

Se indicó en el escrito que, durante los 16 años en que el ciclo ha estado en activo, ha buscado, además de exhibir y crear nuevos proyectos de cine documental nacionales, formar espacios de encuentro en torno al cine y llevar películas a más de un millón 279 mil 600 audiencias, incluyendo a comunidades con baja o nula oferta fílmica.

Diversos medios indicaron recientemente que las estrellas de Rudo y Cursi habrían recibido más de 160 millones de pesos entre los sexenios de los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a través de supuestos fideicomisos federales y estatales.